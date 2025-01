Risultati negativi, il Belgio esonera Tedesco

agenzia

In pole per sostituirlo c'è l'ex Roma e Napoli Rudi Garcia

ROMA, 17 GEN – Domenico Tedesco non è più il selezionatore del Belgio malgrado l’allenatore italiano avesse un contratto fino all’estate 2026. La Federcalcio belga ha deciso per il licenziamento, ha fatto sapere, dopo mesi di analisi e riflessioni che hanno portato alla scelta finale: risultati scadenti ma soprattutto le incomprensioni, considerate insanabili, con diversi giocatori di cui alcuni hanno preferito rinunciare alla Nazionale o minacciato di farlo. “La squadra nazionale conclude il suo capitolo con Domenico Tedesco. Grazie Domenico per il tuo impegno e la tua passione negli ultimi due anni. Ti auguriamo il meglio per il futuro!”, si legge nel post social pubblicato dalla Federcalcio Belga nel pomeriggio. Adesso è caccia al suo successore, con la federazione che avrebbe messo in cima alla lista dei candidati il nome dell’ex tecnico tra le altre di Roma e Napoli Rudi Garcia. Ad insidiare l’allenatore francese ci sarebbe il suo connazionale Thierry Henry, che ha già fatto parte dello staff tecnico del Belgio quando in panchina c’era Roberto Martinez.

