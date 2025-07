Ritiro Napoli a Castel di Sangro, sold out per le amichevoli

agenzia

Esauriti i 7200 posti disponibili, pieni anche gli alberghi

CASTEL DI SANGRO, 24 LUG – Esauriti in appena un’ora i 7.200 posti disponibili allo ‘Stadio Patini’ per l’amichevole tra il Napoli e il Brest, primo test dei campioni d’Italia nel ritiro a Castel di Sangro (L’Aquila) in programma il 3 agosto alle ore 19. Sarà sold-out, quindi, l’impianto abruzzese che ospiterà la prima delle tre amichevoli che attendono gli azzurri. Le altre due vedranno il Napoli affontare il Girona il 9 agosto (già tutto esaurito) e l’Olympiakos il 14 agosto, entrambe alle ore 20. Per quest’ultima sfida sono rimasti pochi biglietti. “Un segnale chiaro dell’entusiasmo dei tifosi azzurri per la nuova stagione” commenta il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. A fare da cornice al ritiro estivo sarà il clima di festa per lo scudetto conquistato. Il trofeo sarà esposto al Palasport e ci saranno diverse iniziative collaterali. L’anno scorso, nei sedici giorni di ritiro, in centomila hanno raggiunto Castel di Sangro per assistere agli allenamenti e alle quattro amichevoli degli azzurri. La squadra partenopea arriverà il 30 luglio per ripartire il 14 agosto. Si prevedono 150mila tifosi. Le strutture ricettive dell’Alto Sangro registrano già il tutto esaurito. Per la gestione dell’ordine pubblico sono stati mobilitati oltre cento tra agenti e volontari. Atteso anche un momento speciale. Il 31 luglio si festeggerà il compleanno del tecnico Antonio Conte, alla guida del nuovo corso azzurro.

