Ritmica: Maurelli, ‘affrontato questi anni come guerriere’

'Riduttivo inquadrare la squadra con il solo termine 'farfalle''

TRENTO, 12 OTT – “Noi abbiamo affrontato questi anni da guerriere. Il termine ‘farfalle’ per un certo periodo ci pesava: era per noi meglio estraniarci da tutto e lavorare per una medaglia olimpica. Penso che comunque sia riduttivo inquadrare questa squadra con un solo termine”. Lo ha detto, Alessia Maurelli, capitana della nazionale di ginnastica ritmica, prendendo la parola nell’iniziativa “Il volo delle farfalle”, al Festival dello sport di Trento. “Il nostro è uno sport in cui si gioca quattro anni di lavoro in pochissimo tempo. Facciamo tante prove ed esibizioni per testare e arrivare sulla pedana pronte”, ha affermato. All’evento sono intervenute tutte le atlete della nazionale di ginnastica ritmica, medaglia di bronzo a Parigi 2024, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo, ciascuna raccontando come ha vissuto i giochi olimpici.

