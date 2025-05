Rivoluzionò abbigliamento sportivo, Kombat2000 compie 25 anni

agenzia

Iconiche divise in mostra al BasicVillage di Milano

MILANO, 07 MAG – La prima volta fu indossata dalla Nazionale italiana a Euro 2000 e, grazie a una innovativa tecnologia anti-trattenuta, garantì agli atleti azzurri un margine di movimento ulteriore di circa 30 centimetri. La Kombat2000, la maglia che ha rivoluzionato il concetto di abbigliamento sportivo, compie 25 anni e Kappa le dedica una esposizione al BasicVillage di Milano. La sede meneghina di Kappa e del Gruppo BasicNet si trasforma per l’occasione in un vero e proprio tempio del calcio, dove la passione sportiva incontra la storia. Protagoniste le iconiche divise Kappa, che danno vita a un viaggio attraverso oltre quattro decenni di storia. Dalla prima sponsorizzazione sportiva del 1979 con Juventus FC fino alla contaminazione tra calcio, lifestyle e street culture degli anni 2020. Attraverso fotografie inedite, testimonianze, cimeli d’epoca e una straordinaria collezione di divise originali Kappa, indossate da campioni leggendari di ieri e di oggi, la mostra offre una narrazione dinamica e coinvolgente. Un’occasione per rivivere i momenti iconici del calcio mondiale e scoprire come Kappa abbia influenzato non solo il mondo dello sport, ma anche quello della moda e della cultura contemporanea. L’esposizione è aperta al pubblico, previo accredito online su kappa.com, solo venerdì 9 maggio dalle ore 10 alle ore 19. Durante la giornata, sono previsti momenti approfondimenti culturali sottoforma di talk, che prevedono la partecipazione di ospiti internazionali con focus su tematiche legate a design, moda, fotografia, marketing e comunicazione sportiva.

