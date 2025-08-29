Roberto Inglese al Catania? L’ipotesi di un clamoroso ritorno dopo la “rottura” con la Salernitana

serie C

Il bomber vorrebbe lasciare il club granata e il suo entourage avrebbe preso contatti con la società rossazzurra. Operazione difficile; gli etnei hanno accordo con Caturano

Negli ultimi giorni di calciomercato si profila una situazione delicata per la Salernitana, che potrebbe dover gestire il possibile addio del suo capitano e bomber, Roberto Inglese. Stando a fonti vicine ai club e confermate da rappresentanti di società di Serie B e C, l’attaccante starebbe considerando alternative alla permanenza in granata nonostante il buon rapporto con il direttore sportivo Daniele Faggiano e il ruolo di capitano.

L’entourage di Inglese avrebbe addirittura già proposto un suo ritorno al Catania, squadra alla quale il giocatore è molto legato e dove ha recentemente ritrovato forma e serenità. Tuttavia, il Catania ha preferito puntare su un altro attaccante, Salvatore Caturano, chiudendo per ora la porta al possibile ritorno di Inglese. Resta però vivo l’interesse del Brescia, che sta seguendo con attenzione la situazione.

La Salernitana, da parte sua, ha l’obiettivo di trattenere Inglese, reduce da un contratto biennale firmato solo due mesi fa, ma sarà necessario un confronto tra il calciatore, la società e la dirigenza per fare il punto della situazione e decidere il futuro dell’attaccante.

Un clima teso in casa Salernitana

Negli ultimi tempi, l’ambiente Salernitana appare attraversato da una leggera preoccupazione: ritardi nell’ufficializzazione dei nuovi acquisti, tensioni tra staff tecnico e società e un mercato condotto con prudenza stanno intaccando l’entusiasmo iniziale. La squadra, considerata inferiore rispetto alle concorrenti dirette, mostra qualche crepa nella serenità interna, fattori che potrebbero aver influito nella riflessione di Inglese sul suo futuro.

Non sorprende quindi che alcuni giocatori abbiano già declinato offerte dall’ambiente granata per dubbi sul progetto societario e sulla guida di Faggiano.

Il legame forte con Catania e la voglia di riscatto

Roberto Inglese ha vissuto momenti importanti al Catania, club con cui ha ottenuto continuità e soprattutto ha ritrovato la serenità necessaria per ritornare a segnare con regolarità dopo anni segnati da infortuni e difficoltà. Proprio per questo motivo, il ritorno in Sicilia rappresenta un’ipotesi affascinante sia per il giocatore sia per i tifosi etnei, nonostante la società al momento abbia puntato su altri profili offensivi.