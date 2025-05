Rocchi ‘arbitri unica categoria che mette in piazza gli errori’

agenzia

Il designatore: Siamo sempre pronti ad ammettere di sbagliare

FIRENZE, 19 MAG – “Se sono soddisfatto della stagione? Non sono abituato a dare giudizi e comunque non ne do, perché questo non è il mio compito e poi perché deve ancora finire il campionato. L’obiettivo è cercare di fare bene, siamo l’unica categoria che mette in piazza gli errori”. Lo ha detto Gianluca Rocchi a Firenze per ricevere il premio dalla carriera (ha arbitrato per oltre 17 anni) in occasione della presentazione del 23° Memorial Niccolò Galli, torneo di calcio giovanile organizzato nel ricordo del figlio di Giovanni Galli scomparso nel 2001, appena diciottenne, in un incidente stradale. ”Ieri sera a Milano alla sala Var e adesso ritorno subito a Milano per registrare Open Var in cui faremo vedere gli episodi delle ultime settimane – ha spiegato il designatore arbitrale – proprio perché, se anche c’è un errore, lo mettiamo tranquillamente a disposizione di tutti. Non so quante categorie sono così aperte, così pronte ad ammettere l’errore, sembra che per noi sia dovuto farlo”. Rocchi ha ammesso, intervenendo dal palco, di rimpiangere quando era arbitro: ”Mi mancano le sensazioni che provavo quando ero in campo. Allora mi divertivo, adesso – ha sorriso – lo stress è sicuramente maggio e faccio tutto che divertirmi”. Fra l’altro si apre con oggi una settimana particolarmente impegnativa considerando che tutto deve essere ancora deciso in Serie A per quanto riguarda lo scudetto, gli ultimi piazzamenti europei e la salvezza. ”Mi vedete sereno? Quando sei consapevole di fare il massimo poi non dipende più da te. Io cerco sempre di fare il massimo”.

