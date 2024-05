Roland Garros: Alcaraz supera a fatica il secondo turno

agenzia

Batte al 5/o set da De Jong, la pioggia rallenta il programma

ROMA, 29 MAG – Carlos Alcaraz ha superato il secondo turno al Roland Garros, ma ha dovuto arrivare al quinto set per battere l’olandese Jesper de Jong, col punteggio di 6-3, 6-4, 2-6, 6-2. Quella dello spagnolo n.3 al mondo è una delle poche partite conclusesi finora a Parigi, perchè la copertura dello stadio ha permesso di giocare nonostante la pioggia. Tutti gli altri incontri sono stati interrotti o al momento sospesi. In mattinata, era riuscito a concludere il suo match Stefanos Tsitsipas, n.9 ATp, che ha battuto il tedesco Daniel Altmaier per 6-3, 6-2, 6-7, 6-4. Nel tabellone femminile, sono terminate solo due partite, con la vittoria della statunitense Sofia Kenin sulla francese Caroline Garcia (6-3, 6-3) e della tunisina Ons Jabeur sulla colombiana Maria Camila Osorio (6-3, 1-6, 6-3).

