agenzia

La 17enne russa supera Sabalenka 6-7 6-4 6-4

ROMA, 05 GIU – Sarà la 17enne Mirra Andreeva l’avversaria di Jasmine Paolini nella semifinale del Roland Garros. La russa ha battuto la n.2 al mondo, Aryna Sabalenka in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Per la giovanissima Andreeva (come per la Paolini) si tratta della prima semifinale in uno Slam.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA