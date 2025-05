Roland Garros: avanza Swiatek, battuta la slovacca Sramkova

agenzia

ROMA, 26 MAG – Debutto vincente per Iga Swiatek al Roland Garros 2025: la 23nne polacca ha battuto la slovacca Rebecca Sramkova (n.42 Wta) 6-3, 6-3. La Swiatek, numero 5 del ranking mondiale, nel prossimo turno affronterà la britannica Emma Raducanu (n.41). La polacca, ex n.1 mondiale, non ha più vinto un torneo da giugno 2024, quando si aggiudicò il suo terzo titolo consecutivo sulla terra battuta di Parigi. È scesa al quinto posto nel mondo, la sua classifica più bassa da febbraio 2022. “Non è stato un primo giro facile, quindi sono contenta di essere stata pronta fin dall’inizio a giocare ad alto livello”, ha dichiarato Swiatek in conferenza stampa.

