Roland Garros: Bolelli-Vavassori fuori agli ottavi nel doppio

Azzurri sconfitti in due set dagli australiani Ebden-Peers

ROMA, 02 GIU – Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati dal torneo di doppio al Roland Garros, battuti in due set agli ottavi dagli australiani Matthew Ebden e John Peers, col punteggio di 6-2, 7-6. Reduci dal titolo conquistato ad Amburgo, i due azzurri speravano di replicare alla sconfitta subita a Indian Wells dai due rivali – che proprio a Parigi l’estate scorsa vinsero l’oro olimpico – ma hanno mancato l’obiettivo, arrendendosi in poco meno di due ore di gioco. Nel 2024, Bolelli-Vavassori arrivano in finale nello slam parigino, sconfitti da Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

