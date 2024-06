agenzia

L'americana n. 3 del mondo ha battuto la tunisina Jabeur

PARIGI, 04 GIU – L’americana Coco Gauff, n. 3 del mondo, è la prima giocatrice a qualificarsi per le semifinali del singolare femminile del Roland Garros. In un incontro dei quarti ha battuto per 4-6 6-2 6-3 la tunisina Ons Jabeur (n.9).

