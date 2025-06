Roland Garros: Djokovic battuto, Sinner vola in finale

agenzia

Successo in tre set per il n.1 al mondo, 6-4, 7-5, 7-6

ROMA, 06 GIU – Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Roland Garros. Ha battuto Novak Djokovic col punteggio di 6-4, 7-5, dopo 7-6 dopo tre ore e 17′ di gioco. Ora l’altoatesino n.1 al mondo se la vedrà con il campione uscente, Carlos Alcaraz (n.2 Atp), che ha approfittato del ritiro di Lorenzo Musetti per un problema fisico. Sinner è il primo italiano a disputare il match per il titolo dopo quasi 50 anni: nel 1976 Adriano Panatta riuscì anche a vincerlo.

