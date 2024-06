Roland Garros: Djokovic si sbarazza in tre set di Baena

agenzia

Il serbo soffre un po' nel primo, poi dilaga facilmente

ROMA, 30 MAG – Novak Djokovic batte in tre set lo spagnolo Roberto Carballes Baena col punteggio di 6-4, 6-1, 6-2 in poco più di due ore ed ed avanza al terzo turno del Roland Garros, per il 19mo anno consecutivo. Nel prossimo turno affronterà il francese Gael Monfils o l’italiano Lorenzo Musetti, numero 30 del seeding. Contro Carballes Baena (n.63) il numero 1 del mondo ha perso il servizio di apertura, ma dal 4-4 del primo set ha vinto 14 degli ultime 17 game, conquistando la vittoria sulla scia di ben 43 colpi vincenti.

