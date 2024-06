Roland Garros, Djokovich batte Musetti e resta numero uno

agenzia

Si impone in cinque set e approda agli ottavi

ROMA, 02 GIU – Novak Djokovic sconfigge Lorenzo Musetti al Roland Garros ed evita il sorpasso al vertice della classifica mondiale ad opera di Jannik Sinner. In circa quattro ore e mezzo di gioco, il serbo ha avuto la meglio sull’italiano numero 30 del mondo in cinque set per 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-0. Con questa vittoria, Djokovic approda agli ottavi del torneo francese ed eguaglia il record di Roger Federer di 369 vittorie in partite del Grande Slam.

