Roland Garros: eliminati Fognini e Sonego

agenzia

Battuti dallo statunitense Paul e dal cinese Zhang

ROMA, 30 MAG – Escono di scena al secondo turno del Roland Garros Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Il primo ha strappato solo tre game allo statunitense Tommy Paul, che lo ha sconfitto 6-1, 6-0, 6-2. Nulla da fare anche per Sonego, che ha invece lottato prima di arrendersi: il 29enne torinese è stato battuto 7-5, 3-6, 6-1, 6-4 – in tre ore e 17 minuti di partita – dal cinese Zhizhen Zhang, n.44 del ranking. Nel quarto set Sonego stava provando a rientrare in partita risalendo da 1-4 a 3-4, ma la pioggia ne ha fermato la rimonta ed alla ripresa del match Zhang non ha più rischiato nulla. Al terzo turno il 27enne si Shanghai troverà Stefanos Tsitsipas, n.9 del ranking e del seeding.

