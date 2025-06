Roland Garros: Errani e Paolini in finale nel doppio donne

agenzia

Le azzurre hanno battuto in due set le russe Andreeva e Shnaider

ROMA, 06 GIU – Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno la finale del doppio femminile al Roland Garros, secondo Slam stagionale. Hanno battuto in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che avevano superato anche nel match per l’oro olimpico a Parigi 2024, col punteggio di 6-0, 6-1. Errani e Paolini affronteranno per il titolo la kazaka Anna Kalinina e la serba Aleksandra Krunic, che nell’altra semifinale hanno sconfitto 6-7, 6-3, 7-5 la norvegese Ulrikke Eikeri e la giapponese Eri Hozumi.

