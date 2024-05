Roland Garros: esordio facile per Alcaraz, avanza anche Rublev

agenzia

Lo spagnolo batte Wolf in tre set, al secondo turno Dimitrov

ROMA, 26 MAG – Esordio facile per Carlos Alcaraz al Roland Garros. Lo spagnolo ha battuto in tre set 6-1, 6-2, 6-1 il lucky loser J.J. Wolf, ancora senza successi contro un top 10 in carriera. Vittoria anche per Andrey Rublev (n.6 Atp) che ha sconfitto 6-2, 6-7, 6-3, 7-5 il giapponese Taro Daniel. “E’ stata una partita difficile contro un avversario duro – ha detto Rublev, due volte ai quarti a Parigi – “Oggi c’era anche vento, le condizioni non erano semplici, ma credo che abbiamo giocato un ottimo match”. Fresco di titolo nel Masters 1000 di Madrid, al prossimo turno Rublev se la vedrà con lo spagnolo Pedro Martinez. Avanza anche Grigor Dimitrov, numero 10 del mondo, che ha battuto Aleksandar Kovacevic 6-4, 6-3, 6-4.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA