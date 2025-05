Roland Garros: esordio facile per la n.1 al mondo Sabalenka

agenzia

Attesa per l'esordio di Paolini, e Musetti nel torneo maschile

ROMA, 25 MAG – La numero uno al mondo Aryna Sabalenka ha vinto senza fatica il suo match d’esordio al Roland Garros, secondo slam stagionale, battendo per 6-1, 6-0 la russa Kamilla Rakhimova. La bielorussa, che non è mai arrivata in finale a Parigi,avrà come prossima avversaria la svizzera Jil Teichmann o Lucrezia Stefanini, prima italiana in campo oggi, quando è previsto anche l’esordio di Jasmine Paolini, n.4 al mondo, contro la cinese Yue Yuan (n.87). Nel tabellone maschile, dove si gioca al meglio dei cinque set, giocheranno nel pomeriggio tra gli azzurri Lorenzo Musetti, contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann, Luca Nardi, che affronterà l’ungherese Fabian Marozsan, e Matteo Gigante, opposto al libanese Benjamin Hassan. In serata, scenderà in campo Lorenzo Sonego, sorteggiato contro lo statunitense Ben Shelton.

