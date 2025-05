Roland Garros: Galan battuto, Musetti va al terzo turno

agenzia

Il toscano vince 6-4, 6-0, 6-4 il suo secondo match

ROMA, 28 MAG – Lorenzo Musetti ha sconfitto in tre set il colombiano Daniel Elahi Galan (n.122 Atp) al secondo turno del Roland Garros, secondo slam del 2025. Il toscano n.7 al mondo si è imposto in tre set col punteggio di 6-4, 6-0, 6-4 in circa due ore di gioco. La pioggia ha costretto ad uno stop nel finale del terzo set, sul 5-3 per l’azzurro, ma in breve il match è ripreso e l’azzurro l’ha chiuso con un ace.

