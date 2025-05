Roland Garros: Gigante al secondo turno, si ferma Nardi

agenzia

Il romano coglie il primo successo in un torneo Slam

ROMA, 25 MAG – Matteo Gigante (numero 167 Atp) festeggia la prima vittoria in uno torneo Slam. Al Roland Garros il romano ha battuto 6-4, 6-2, 6-0 il libanese Benjamin Hassan (n.220). Al prossimo turno giocherà contro Stefanos Tsitsipas o Tomas Martin Etcheverry. Esce di scena Luca Nardi (n.95) che non riesce a vincere la sua prima partita in carriera al Roland Garros. Il marchigiano si è arreso 6-2, 6-3, 7-6(3) a Fabian Marozsan (n.56). L’ungherese, che ha perso solo un set in tre confronti diretti, affronterà al secondo turno Carlos Alcaraz o Giulio Zeppieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA