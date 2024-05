Roland Garros: gioia Cocciaretto, ‘ho giocato con il cuore’

agenzia

'Amo questi campi, mi ricordano quelli in cui sono cresciuta'

PARIGI, 31 MAG – “Sono davvero contenta, è incredibile”: non contiene la gioia Elisabetta Cocciaretto, dopo la qualificazioni agli ottavi del Roland Garros, i primi per lei in uno slam. Sulla terra rossa parigina, la tennista 23enne si è imposta in due set sulla russa Liudmila Samsonova. Oggi ”mi sono detta: gioca col cuore e non con la testa”, ha dichiarato, aggiungendo che “anche fuori dal campo, sono una persona che pensa tanto. Ma a volte bisogna giocare e basta, lasciarsi andare”. E così è stato contro la Samsonova. Al quarto turno Cocciaretto affronterà o la statunitense Coco Gauff o l’ucraina Daiana Yastremska. Rispondendo ai cronisti in sala stampa, Cocciaretto si è anche mostrata entusiasta per la terra rossa del Roland Garros. “Mi piacciono i campi qui. Mi ricordano quelli in cui sono cresciuta”.

