Roland Garros: gioia Paolini, ‘ora credo di più in me stessa’

L'azzurra ai quarti, "Sono piccolina e lotto su ogni palla"

ROMA, 03 GIU – “Felice di essere nei quarti in uno Slam. E’ stata una partita molto dura, lei gioca bene qui, lo ha fatto anche l’anno scorso. E’ stato difficile all’inizio perché le condizioni erano un po’ diverse rispetto a quelle degli ultimi giorni, ma alla fine penso di aver fatto un buon lavoro”. Quello di Jasmine Paolini è un sorriso che contagia. L’azzurra, a 28 anni, è arrivata per la prima volta ai quarti del Roland Garros e non nasconde l’entusiasmo. “Sono piccolina ma cerco di combattere su ogni singolo punto, di dare sempre il 100%, di lottare. Nel primo set, sotto 4-0, ero fuori dal match: ho cercato di rientrarci game dopo game, di ritrovare le sensazioni giuste e questo a funzionato per gli altri due set” ha aggiunto commentando la vittoria subito dopo il match. Il suo segreto? “Ora credo di più in me stessa, vincere determinati match in quest’ultimo anno mi ha aiutato molto. Ho fatto quello step necessario per poter giocare a questi livelli. Grazie a tutti per essere venuti a sostenermi”, ha concluso la Paolini.

