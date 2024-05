Roland Garros: Iga Swiatek avanti senza problemi

agenzia

N.1 batte agevolmente la francese Jeanjean, ora affronterà Osaka

ROMA, 27 MAG – La numero 1 del mondo Iga Swiatek non ha avuto problemi ad eliminare la francese Leolia Jeanjean nel primo turno del Roland Garros, con il punteggio di 6-1, 6-2, ed ora affronterà la giapponese Naomi Osaka. Grande favorita per succedere a se stessa nello Slam parigino, la 22enne polacca non ha lasciato quasi nulla alla sua avversaria di giornata, 148ma al mondo. Jeanjean, proveniente dalle qualificazioni, è riuscita a strappare un game solo nel primo set, grazie soprattutto ad un bel drop shot che ha risvegliato leggermente un campo Philippe-Chatrier non ancora pieno, in attesa del match pomeridiano Zverev-Nadal.

