Roland Garros: Iga Swiatek è la prima finalista

Battuta la statunitense Coco Gauff 6-2 6-4

ROMA, 06 GIU – Iga Swiatek è la prima finalista del Roland Garros 2024. La tennista polacca, n.1 al mondo, ha battuto in due set la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-2 6-4. In finale Swiatek affronterà la vincente della sfida tra Jasmine Paolini e Mirra Andreeva. Prosegue dunque la corsa della polacca verso il quarto titolo degli Open di Francia. La numero uno del mondo è a un solo incontro di distanza dal diventare la prima donna a vincere il torneo per tre anni consecutivi da Justine Henin nel 2007.

