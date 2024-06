Roland Garros: Jasmine Paolini vola ai quarti

agenzia

L'azzurra supera in rimonta la russa Avanesyan

ROMA, 03 GIU – Jasmine Paolini vola ai quarti del Roland Garros. La tennista toscana, n.15 del ranking, ha superato in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 6-0 6-1, in poco meno di due ore di gioco, la russa Elina Avanesyan, n.70 del ranking. Nei quarti per la numero uno azzurra ci sarà la sfida contro la kazaka Rybakina (n.4), che ha battuto l’ucraina Svitolina (n.15).

