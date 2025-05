Roland Garros: l’ultima di Gasquet, Parigi gli rende omaggio

agenzia

'Grazie Jannik per l'uomo che sei. Spero avrai grande carriera'

PARIGI, 29 MAG – Ovazione per Richard Gasquet dopo la sconfitta contro Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros. Al termine del match contro l’azzurro, l’ultimo della carriera, il francese è stato omaggiato con una cerimonia e un trofeo speciale. Nello stadio Philippe Chatrier, è stato diffuso un video con tutte le imprese del tennista, tra gli applausi del pubblico. ”Ho pensato tanto a questo giorno, sinceramente speravo non arrivasse mai ma ora è arrivato. E non potevo sperare di meglio”, le parole del francese che ha giocato 22 Roland Garros ricordando anche quelli da spettatore insieme al padre. E poi la ”chance straordinaria di giocare questo tornei per 22 volte”. Gasquet ha poi ringraziato Sinner: ”grazie Jannik per la tua gentilezza per le tue parole, per l’uomo che sei. Spero che avrai una grande carriera”

