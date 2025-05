Roland Garros: Medvedev eliminato al primo turno

agenzia

Il russo ko con Norrie. Avanti Zverev che supera Tien

ROMA, 27 MAG – Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno del Roland garros. Il russo è stato battuto dal britannico Cameron Norrie (n.83) 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-al termine di un match durato quasi quattro ore. Dopo aver vinto i primi due set, Norrie ha subito la rimonta del russo che ha portato la sfida al quinto set. Nell’ultimo set, la testa di serie numero 11 si era portato avanti 5-3 (andando anche a servire per il match sul 5-4), ma ha perso gli ultimi 4 game della partita. Per Medvedev si tratta della sesta sconfitta in carriera al primo turno del Roland Garros. Esordio senza problemi per Alexander Zverev. Il tedesco ha battuto Learner Tien con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in un’ora e 53 minuti di gioco.

