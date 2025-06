Roland Garros: Musetti vola in semifinale

agenzia

Ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe in quattro set

ROMA, 03 GIU – Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros per la prima volta in carriera. Il carrarino ha battuto in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 in 2 ore e 48 minuti di gioco. Una partita gestita con esperienza e pazienza da Musetti, bravo a non scomporsi nei momenti di difficoltà tra il secondo e il terzo set. Musetti tornerà in campo venerdì contro Alcaraz o Paul.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA