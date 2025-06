Roland Garros: Norrie eliminato in tre set, Djokovic ai quarti

agenzia

Gara n.100 a Parigi per il serbo, prossimo ostacolo Zverev

ROMA, 02 GIU – Centesima gara a Parigi e passaggio ai quarti conquistato. Novak Djokovic avanza al Roland Garros: il serbo, ex n.1 al mondo, ha eliminato in tre set con il punteggio di 6-2 6-3 6-2 il britannico Cameron Norrie, rilanciandosi anche per il successo finale. Al prossimo turno Djokovic affronterà Alexander Zverev. “Mi sono sentito bene ma so che posso giocare ancora meglio anche se ho giocato 12 set e li ho vinti tutti. 100 è un numero davvero bello ma adesso occorre continuare ad andare avanti per rincorrerne di altre, e speriamo di ottenerne un’altra al prossimo turno”, le parole di Djokovic dopo aver reso omaggio pubblicamente alla vittoria del PSG nella finale di Champions League.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA