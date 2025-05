Roland Garros: Passaro cede in 5 set all’olandese De Jong

agenzia

Djokovic avanti senza problemi a spese dell'americano McDonald

ROMA, 27 MAG – Non é bastato vincere i primi due set a Francesco Passaro per superare il primo turno del Roland Garros. Il perugino ha finito per cedere in cinque set all’olandese Jesper de Jong: risultato 3-6, 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/1), 6-1. Novak Djokovic si è invece qualificato facilmente per il secondo turno battendo l’americano Mackenzie McDonald (n.98 del mondo) con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-3. Il serbo, che sabato a Ginevra ha vinto il suo 100° titolo in carriera, affronterà nel prossimo turno il vincitore del duello tra Corentin Moutet e Clément Tabur. Di fronte a McDonald, il cui principale risultato è stato battere Nadal agli Australian Open del 2023, Novak Djokovic raramente si è trovato in difficoltà. Ha perso il servizio solo una volta, nel secondo set, quando era in vantaggio per 5-2, prima di riprenderlo subito al suo avversario.

