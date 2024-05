Roland Garros: programma odierno annullato per la pioggia

agenzia

Si gioca solo su due campi dotati di copertura mobile

ROMA, 29 MAG – La pioggia persistente agli Open di Francia ha costretto gli organizzatori ad annullare le partite, o a interrompere definitivamente quelle in corso, su tutti i campi tranne i due principali, che sono dotati di copertura mobile. In totale sono 23 le partite di singolare che devono essere riprogrammate. “A causa delle avverse condizioni meteorologiche, tutte le partite rimanenti in programma oggi sul campo Simonne-Mathieu e sui campi esterni sono state cancellate”, ha comunicato la federazione francese di tennis. Solo le partite sui campi Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen, entrambi dotati di tetto retrattile, si sono svolte e si svolgeranno come previsto, tra cui quella che stasera vedrà Jannik Sinner affrontare Richard Gasquet.

