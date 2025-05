Roland Garros: Sabalenka batte Danilovic in 2 set e va a ottavi

agenzia

Facile successo per la n.1 al mondo sulla serba

ROMA, 30 MAG – Aryna Sabalenka ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros, battendo per 6-2, 6-3 la serba Olga Danilovic. La numero uno al mondo non ha avuto difficoltà contro la n.34, chiudendo il match in meno di 80 minuti di gioco. “Sono felicissima della vittoria, Olga è una combattente. “Qui si tratta di sognare e do tutta me stessa”, ha detto la bielorussa, che a Parigi non ha mai superato le semifinali. La sua prossima avversaria sarà la statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero 16, che ha battuto in due set la danese Tauson.

