Roland Garros: Sinner, “bel match, ora avanti per migliorare”

PARIGI, 07 GIU – “E’ stata una bella partita, dispiace ovviamente per com’è finita. Ma questo fa parte del gioco”: lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa allo stadio Chatrier dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz alle semifinali del Roland Garros “Ora guardo avanti per migliorare”, ha proseguito l’azzurro numero 1 al mondo, aggiungendo: “Cerco di dare il meglio che posso e vediamo che posso fare in futuro”. “Guardando il lato positivo, rispetto all’anno scorso, sono certamente migliorato”, ha osservato l’altoatesino.

