Roland Garros: Sinner ‘gara difficile, orgoglioso del risultato’

'Il pubblico imparziale, sarebbe strano se avesse tifato per me'

ROMA, 02 GIU – “E’ stato difficile affrontare Moutet, è un grande giocatore che ha tante varianti sul campo. Ha giocato benissimo nel primo set. E’ mancino ed è sempre dura giocare contro di lui”. Così Jannik Sinner dopo aver battuto in rimonta il francese Corentin Moutet negli ottavi di finale del Ronald Garros. “Il pubblico tutto per lui? Dall’esterno do la sensazione di non soffrire del sostegno al rivale, ma devo dire che il pubblico è stato giusto e imparziale – ha aggiunto l’azzurro – e poi sarebbe stato strano se avessero tifato per me. Sono orgoglioso di aver giocato in una sera speciale su un campo così importante, il pubblico è straordinario qui”, ha concluso, salutato da un grande applauso.

