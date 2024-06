agenzia

Si è imposto per 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 4 ore gioco

ROMA, 07 GIU – Jannik Sinner cede in semifinale al Roland Garros con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è imposto per 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 dopo quasi quattro ore di gioco e va in finale dove affronterà il vincente tra il norvegese Casper Ruud ed il tedesco Alexander Zverev.

