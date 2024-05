Roland Garros: Sinner, non sono al 100% ma l’anca sta bene

agenzia

"Cerco di divertirmi in campo, che è la cosa più importante"

ROMA, 27 MAG – “Non sono al 100%, ma l’anca sta bene. Lavoro giorno dopo giorno per recuperare la forma migliore, con l’aiuto del mio staff e sono molto contento di essere qui. So che ci sono alcuni dettagli sui quali devo migliorare, ma cerco di divertirmi ed essere felice quando sono in campo, che è la cosa più importante”. Jannik Sinner ha commentato così l’esordio vincente al Roland Garros, contro l’americano Eubanks. Il numero 2 del mondo ha mandato segnali incoraggianti muovendosi bene sulla terra rossa parigina, dopo l’infortunio all’anca che lo aveva fermato a Madrid ed escluso dal Masters 1000 di Roma. Al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet.

