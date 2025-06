Roland Garros: Sinner travolge Lehecka e va agli ottavi

agenzia

L'altotesino s'impone 6-0 6-1 6-2

ROMA, 31 MAG – Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. L’altoatesino, n.1 al mondo, ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-0 6-1 6-2, il ceco Jiri Lehecka in poco più di un’ora e mezza di gioco. Sinner affronterà agli ottavi Andrey Rublev, qualificato senza essere sceso in campo visto il ritiro per infortunio di Arthur Fils.

