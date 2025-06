Roland Garros: sorpresa Boisson, la n.361 elimina la n.3 Pegula

agenzia

Exploit della francese che va ai quarti, come statunitense Keys

ROMA, 02 GIU – Sorpresa al torneo femminile del Roland-Garros. La 22enne francese Lois Boisson (n.361 Wta) ha sconfitto in tre set la n.3 al mondo, la statunitense Jessica Pegula, col punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, raggiungendo i quarti di finale alla sua prima partecipazione a Parigi. Troverà sulla sua strada la russa 18enne Mirra Andreeva. Nell’ultimo ottavo di giornata, la statunitense Madison Keys ha sconfitto la connazionale Hailey Baptiste in due set (6-3, 7-5), raggiungendo i quarti per la prima volta dal 2019. La testa di serie n.7, vincitrice dell’ultimo Australian Open, affronterà la connazionale Coco Gauff, n.2 al mondo.

