Roland Garros: sorteggi, Zverev e Djokovic nel lato di Sinner

agenzia

Musetti invece potrebbe sfidare Alcaraz già ai quarti

ROMA, 22 MAG – Jannik Sinner potrebbe incontrare Jack Draper ai quarti e poi eventualmente uno tra Alexander Zverev e Novak Djokovic in semifinale. Sono stati sorteggiati gli incontri del Roland Garros che vede l’azzurro e Carlos Alcaraz, numero 1 e 2 del mondo, ovviamente ai lati opposti del tabellone. Lorenzo Musetti è invece finito nella parte dello spagnolo che potrebbe incontrare già ai quarti. Il Roland Garros è il secondo Grand Slam della stagione: si gioca su terra rossa con un montepremi di 56.532.000 euro. Prenderà ufficialmente il via domenica 25 maggio per arrivare fino all’attesissima finale dell’8 giugno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA