Roland Garros: Starodubtseva ko, Paolini avanza agli ottavi

agenzia

L'azzurra si impone in due set sull'ucraina, 6-4, 6-1

ROMA, 30 MAG – Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del Roland Garros, battendo in due set l’ucraina Yuliia Starodubtseva, col punteggio di 6-4, 6-1. La n.4 al mondo ha preso subito le misure alla rivale, ripescata in tabellone come lucky loser, e ha ottenuto la sua nona vittoria consecutiva, tra Roma e Parigi. Al prossimo turno affronterà una tra l’ucraina Elina Svitolina (n.13) e la statunitense Bernarda Pera (n.84).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA