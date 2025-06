agenzia

La polacca battuta in tre set 7-6 4-6 6-0

ROMA, 05 GIU – Aryna Sabalenka si è qualificata ler la finale del Roland Garros. In semifinale, la n.1 al mondo, ha battuto la polacca Iga Swiatek in tre set con il punteggio di 7-6 4-6 6-0. In finale la bielorussa affronterà la vincente del match tra la statunitense Coco Gauff e la rivelazione francese Lois Boisson.

