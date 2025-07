Roma 3 milioni di multa dall’Uefa per superamento limiti FFP

agenzia

"Il club ha leggermente superato l'obiettivo intermedio'

ROMA, 04 LUG – L’Uefa ha comminato alla Roma una multa per aver “leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio che si é concluso nel 2024 in relazione ai paletti del Fair Play Finanziario” fissati per il club giallorosso. Lo riferisce una nota della massima organizzazione calcistica continentale. La sanzione ammonta a 3 milioni di euro.

