agenzia

L'argentino interrompe l'allenamento. Torna Le Fée tra convocati

ROMA, 05 OTT – Paulo Dybala e Mats Hummels non partono con la Roma per Monza. L’argentino ha interrotto l’allenamento di rifinitura per un fastidio muscolare, mentre il centrale tedesco è costretto ad alzare bandiera bianca per una sindrome influenzale che lo ha portato ad avere una febbre molto alta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA