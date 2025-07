Roma al lavoro a Trigoria, domani test col Trastevere

agenzia

Amichevole a porte chiuse, Pellegrini è ancora out

ROMA, 18 LUG – La Roma continua a preparare la nuova stagione agli ordini di Gian Piero Gasperini. Per i giallorossi ancora una doppia all’interno del centro sportivo di Trigoria senza, però, Lorenzo Pellegrini. Il capitano, tornato già ieri a far visita al quartier generale giallorosso dopo l’intervento di settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso, si sta sottoponendo alle terapie specifiche per il completo recupero dalla lesione del tendine del retto femorale della coscia destra rimediata lo scorso maggio con l’obiettivo di tornare il prima possibile a disposizione del tecnico. Domani per la squadra è previsto un allenamento al mattino e nel pomeriggio, alle 18, in programma un test amichevole a porte chiuse contro il Trastevere Calcio, prima occasione per testare i meccanismi provati nei primi giorni di lavoro sotto la guida del nuovo staff tecnico.

