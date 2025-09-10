Roma: allarme Wesley, in attesa di visite al rientro dal Brasile

agenzia

In tribuna con la Nazionale per un'infiammazione alla coscia

ROMA, 10 SET – Piccolo allarme in casa Roma per le condizioni di Wesley. Il terzino, convocato dal Brasile, è finito in tribuna nell’ultima gara della sua nazionale contro la Bolivia per un problema alla coscia. Al club giallorosso risulterebbe essere un’infiammazione, ma non è ancora chiara l’entità dell’infortunio che sarà valutato solamente al rientro (domani) a Trigoria del calciatore. Verranno fatti accertamenti e solo dopo la Roma diramerà un bollettino dal quale si capirà se il giocatore potrà essere a disposizione di Gasperini per la gara di domenica a pranzo con il Torino. Al momento la sua presenza è in forte dubbio.

