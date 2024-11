Roma: approvato bilancio Roma, perdite in calo a 81 mln

agenzia

Ridotti anche costi operativi di 15 milioni

ROMA, 27 NOV – Il bilancio finanziario dell’AS Roma per la stagione 2023-24 è stato finalizzato, approvato, sarà pubblicato presso la Camera di Commercio il 30 novembre e – come appreso dall’ANSA da fonti del club – registra una riduzione delle perdite: 102,7 milioni di euro l’anno scorso contro gli 81,4 milioni di euro in questo esercizio (risultato che include anche il contratto di Daniele De Rossi e del suo staff). Il miglioramento dei dati finanziari e fiscali é frutto anche dei numeri positivi in ambito ticketing, merchandising e dell’impegno dei Friedkin nel guidare e continuare a investire nella società. Per quanto riguarda il merchandising, sono state vendute 131.000 maglie, stabilendo un record assoluto per il club, mentre gli spettatori allo stadio Olimpico nella passata stagione sono stati 1.700.000, raggiungendo un tasso di occupazione del 99% con un’affluenza media in casa è di circa 63.000 tifosi. Ridotti anche i costi operativi del club di circa 15 milioni.

