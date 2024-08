Roma: cambio di programma, il 6 agosto sfida il Barnsley

agenzia

I giallorossi avrebbero dovuto giocare col Coventry

ROMA, 04 AGO – Cambia l’avversario della Roma del primo match del ritiro in terra inglese. I giallorossi, che hanno iniziato la tournée in Inghilterra, presso il centro sportivo St. George Park, la casa della Nazionale inglese, affronteranno il 6 agosto alle ore 17 inglesi – le 18 in Italia – il Barnsley, club che milita in League One, la terza serie inglese. Il programma originale prevedeva, sempre nella stessa giornata, la sfida al Coventry. Cambia l’avversario, dunque, per la squadra di De Rossi mentre confermata la sfida del 10 agosto che vedrà i giallorossi opposti all’Everton, nel match che chiuderà il ritiro inglese.

