Roma: De Rossi, capito da tempo che non chiuderemo quinti

agenzia

"Bilancio? Siamo nel posto giusto e siamo all'altezza di starci"

ROMA, 25 MAG – “Penso che sia difficile che l’Atalanta non faccia i punti necessari per arrivare nelle prime quattro posizioni, ho capito da un pezzo che non saremmo arrivati quinti. Se affronteremo l’Europa League saremo degni e rispettosi di questa competizione”. Così Daniele De Rossi, tecnico della Roma, dice la sua sulla lotta Champions. Poi, sulla partita contro l’Empoli, ammette di voler schierare la “formazione che ritengo mi possa far vincere, vogliamo fare i punti che ci permettano di tener dietro la Lazio. Dybala si è allenato con continuità quindi può giocare”, prosegue. Facendo un bilancio della stagione, De Rossi ha aggiunto: “Questa esperienza mi ha insegnato tanto, mi ha dato conferme su quello che vorrei fare in futuro e su cosa migliorare. Di sicuro mi hanno detto che siamo nel posto giusto e siamo all’altezza di starci. Ghisolfi? Prime impressioni sono buone”. Infine, una riflessione sull’Atalanta capace di conquistare l’Europa League. “Se c’era una squadra che poteva battere il Leverkusen era proprio l’Atalanta. Giocare una volta contro il Bayer è più facile che giocarci due. Ma sono stati più bravi, sono arrivati in crescendo a questa parte di stagione. Hanno giocatori che giocano insieme da tanti anni, si conoscono meglio e penso che sarà una bella sfida anche replicare quello che hanno fatto loro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA