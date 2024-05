Roma: De Rossi ‘con Friedkin stesse idee per il futuro’

agenzia

'Budget di mercato? Ne parlo privatamente con loro'

ROMA, 27 MAG – “Mi piace che ci siano le stesse idee con la società. Ci siamo confrontati e coincidono. Non sempre tutte le idee sono facili da portare a termine. Ma abbiamo più piani”. Lo ha detto Daniele De Rossi a margine del Premio Ussi Roma. “Budget di mercato? Ne parleremo con la società, sono cose che si gestiscono privatamente – ha proseguito -. Quando arrivi sesto il bilancio è sufficiente, ma volevo riportare la Roma in Champions e in finale di Europa League. I modi con cui abbiamo lavorato sono corretti”. De Rossi ha poi concluso: “Dobbiamo far sì che la Roma arrivi in fondo alle competizioni con l’atteggiamento fisico e mentale simile a quello dell’Atalanta”.

