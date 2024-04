Roma: De Rossi ‘derby da tecnico è diverso ma sono tranquillo’

agenzia

Tecnico giallorosso: C'è voglia di rivalsa, dobbiamo alimentarla

ROMA, 05 APR – “Giocare il derby da allenatore cambia, con gli anni da calciatore avevo iniziato a gestirlo perché all’inizio lo soffrivo. Oggi infatti mi sento tranquillo. I ragazzi la stanno approcciando bene, lavorano forte. Cerchiamo di dare equilibrio, è una partita che carichiamo il giusto senza andare troppo oltre”. Lo ha detto Daniele De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia del derby con la Lazio. “Il derby, se lo giochi 20 anni nello stesso posto, non puoi pensare di viverlo avendo solo ricordi positivi – ha aggiunto – Oggi ripenso al primo giocato, quando Mancini fece gol di tacco, a fine gara ero l’uomo più felice del mondo. Sono cose che non ti dimentichi”. Tornando all’attualità ha poi spiegato: “Devi preparare tutto, non è una partita normale e con conseguenze normali. Non ha lo stesso stress di Roma-Sassuolo Stavo anche leggendo qualche numero, 0 gol negli ultimi 3-4 derby. Anche nei ragazzi c’è voglia di rivalsa, ma dobbiamo alimentare questa voglia. Poi c’è da preparare una partita di calcio contro una squadra forte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA